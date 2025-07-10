Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek finale yükselme mücadelesinde Hollanda'yı 15-12 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek finale yükselme mücadelesinde Hollanda'yı 15-12 mağlup etti.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Hollanda ile karşılaştı.
Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibini 15-12 yendi.
Türkiye, yarın çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.