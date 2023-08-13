Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildi

Türkiye, Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 61-54 yenildi. Milli takım organizasyonu 10. sırada tamamladı.

Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Polonya'ya 61-54 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan maçta ilk yarıyı 31-28 geride kapatan milli takım, karşılaşmayı da 7 sayı farkla kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla organizasyonu 10. sırada tamamladı.

Milli takımda Mert Kocagözoğlu 15, Derin Can Üstün 14 ve Kaan Onat 12 sayı kaydetti. Polonya'da ise Bartosz Lazarski 16 sayıyla oynadı.