Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildi
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Türkiye, Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 101-68 yenildi. İlk yarıyı geride kapatan milli takım, maçı kaybetti. İkinci maçta Slovenya ile karşılaşacaklar.
Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 101-68 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan maçta milli takım İtalya'yla karşılaştı.
İlk yarıyı 50-38 geride kapatan milli takım, maçı da 101-68 kaybetti.
16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 14.30'da Slovenya'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor