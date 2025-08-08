Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki İlk Maçını Kazandı

16 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı, Gürcistan'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i 76-65 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-11 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-30 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği de 56-50 galip bitiren Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçından 76-65 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
