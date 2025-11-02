Haberler

Türkiye 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Başladı

Güncelleme:
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 15 Yaş Altı Ligi, genç yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla farklı bölgelerde eş zamanlı olarak başladı. İlk haftada 334 sporcu yarıştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 15 Yaş Altı Ligi, farklı bölgelerde eş zamanlı başladı.

Genç yeteneklerin gelişimlerini desteklemek, onlara rekabetçi bir ortam sunmak üzere kurulan ligin ilk haftasında 334 sporcu yarıştı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz gibi sporcuların yetiştirilmesinin hedeflendiği ligde bölgelere göre katılım sayıları şöyle gerçekleşti:

Marmara Bölgesi: 172 sporcu

Akdeniz Bölgesi: 45 sporcu

Ege Bölgesi: 28 sporcu

İç Anadolu Bölgesi 1. Grup: 49 sporcu

İç Anadolu Bölgesi 2. Grup: 21 sporcu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 19 sporcu




