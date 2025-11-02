Türkiye 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Başladı
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 15 Yaş Altı Ligi, genç yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla farklı bölgelerde eş zamanlı olarak başladı. İlk haftada 334 sporcu yarıştı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 15 Yaş Altı Ligi, farklı bölgelerde eş zamanlı başladı.
Genç yeteneklerin gelişimlerini desteklemek, onlara rekabetçi bir ortam sunmak üzere kurulan ligin ilk haftasında 334 sporcu yarıştı.
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz gibi sporcuların yetiştirilmesinin hedeflendiği ligde bölgelere göre katılım sayıları şöyle gerçekleşti:
Marmara Bölgesi: 172 sporcu
Akdeniz Bölgesi: 45 sporcu
Ege Bölgesi: 28 sporcu
İç Anadolu Bölgesi 1. Grup: 49 sporcu
İç Anadolu Bölgesi 2. Grup: 21 sporcu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 19 sporcu
