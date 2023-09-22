Türkiye 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Slovakya'yı penaltılarla mağlup etti

Türkiye 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası ikinci maçında Slovakya'yı penaltılarla 5-3 mağlup etti. Türkiye'nin rakibi Hırvatistan oldu.

Türkiye 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası ikinci maçında Slovakya'yı normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılarla 5-3 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Ludbreg kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golü 31. dakikada Ramazan Özçelik'ten gelirken, Slovakya'nın golünü ise 41. dakikada Richard Masny kaydetti. Milliler, penaltı atışları sonucunda Slovakya'yı 5-3'le geçerek Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve beraberindeki heyetin de tribünden takip ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Selçuk Erdoğan, günün anısına tüm oyuncuların imzaladığı milli takım formasını Büyükelçi Kıran'a takdim etti.

Ay-yıldızlılar, 15 Yaş Altı UEFA Gelişim Turnuvası son maçında 25 Eylül Pazartesi günü ev sahibi Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.