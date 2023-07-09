Türkiye 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Yunanistan'a mağlup oldu
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Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda ilk maçında Yunanistan'a 20-2 mağlup oldu. Milli takım, turnuvaya yenilgiyle başladı ve ikinci maçını yarın Sırbistan ile yapacak.
15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a 20-2 mağlup oldu.
Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonun B Grubu müsabakasında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, sahadan 20-2 mağlup ayrılarak turnuvaya yenilgiyle başladı.
Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını yarın Sırbistan ile yapacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor