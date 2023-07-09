Türkiye 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Yunanistan'a mağlup oldu

Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda ilk maçında Yunanistan'a 20-2 mağlup oldu. Milli takım, turnuvaya yenilgiyle başladı ve ikinci maçını yarın Sırbistan ile yapacak.