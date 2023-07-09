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Türkiye 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Yunanistan'a mağlup oldu

Türkiye 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Yunanistan'a mağlup oldu

Spor Haberleri

Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda ilk maçında Yunanistan'a 20-2 mağlup oldu. Milli takım, turnuvaya yenilgiyle başladı ve ikinci maçını yarın Sırbistan ile yapacak.

15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a 20-2 mağlup oldu.

Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonun B Grubu müsabakasında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, sahadan 20-2 mağlup ayrılarak turnuvaya yenilgiyle başladı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını yarın Sırbistan ile yapacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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