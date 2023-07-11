Türkiye 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Hırvatistan'a yenildi
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Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan'a 12-4 yenildi. Milli takım, gruptaki üç müsabakasını da kaybederek sıralama maçına çıkacak.
15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Hırvatistan'a 12-4 yenildi.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan milli takım, üçüncü maçında Hırvatistan'la karşılaştı.
Milli takım havuzdan, 12-4 mağlubiyetle ayrıldı.
Gruptaki üç müsabakasını da kaybeden milli takım, 13 Temmuz Perşembe günü sıralama maçına çıkacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor