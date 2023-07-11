Türkiye 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Hırvatistan'a yenildi

Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan'a 12-4 yenildi. Milli takım, gruptaki üç müsabakasını da kaybederek sıralama maçına çıkacak.