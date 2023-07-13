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Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Spor Haberleri

Türkiye, Romanya'yı 11-8 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım son 16 turunda Romanya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibini 11-9 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Türkiye, çeyrek finalde yarın ev sahibi Karadağ'la karşılaşacak.

15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 11-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım son 16 turunda Romanya'yla karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip rakibini 11-9 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Türkiye, çeyrek finalde yarın ev sahibi Karadağ'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Karadağ Romanya Türkiye Spor Haberler

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