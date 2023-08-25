Türkiye 1'inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonası Mardin'de Başladı

Türkiye Ju Jitsu şampiyonası, Mardin'de başladı

VIDEO YOK

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)- TÜRKİYE 1'inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonası müsabakaları, 39 ilden 400 sporcunun katılımıyla Mardin'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muay Thai Federasyonu tarafından Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye 1'inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonası, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başladı. Müsabakalara 39 ilden 400 sporcu katıldı. 3 gün sürecek müsabakalarda sporcular, minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteranlar kategorilerinde finale kalmak için mücadele verecek. Dereceye girecek sporcular, Balkan Şampiyonası ve Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

'MARDİN, SPOR ŞEHRİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Mardin'in spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, 'Bakanlığımızın destekleriyle son birkaç aydır çok önemli ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Daha çok Türkiye şampiyonların yapılmasını istiyoruz. Sporun yayılmasını istiyoruz. Ben müsabakaya katılan tüm sporculara başlarılar diliyorum' dedi.

Muay Thai Federasyonu Genel Koordinatörü Bünyamin Er, Ju Jitsu Şampiyonası'nın Mardin'de düzenlenmiş olmasından dolayı heyecanlı olduklarını ifade ederek, 'Mardin'de bu şampiyonanın yapılmasından çok mutluyuz. Mardin güzel, yöneticileri güzel, bizleri çok güzel karşıladılar. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum' diye konuştu.

Müsabakaya Mersin'den katılan İsmail Koray Karatay, daha önce karate ile uğraştığını, şu an ise Ju Jitsu çalıştığını, Türkiye şampiyonası için Mardin'e geldiğini ve buradan derece ile ayrılmak istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından sporcular, müsabakalar için mindere çıktı.(DHA)