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Turkish Airlines World Golf Cup İstanbul Ayağı Gerçekleşti

Turkish Airlines World Golf Cup İstanbul Ayağı Gerçekleşti
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Türk Hava Yolları'nın düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup'ın İstanbul ayağı, Silivri Golf Kulübü'nde yapıldı. Kadınlarda Joelle Benjenk, erkeklerde Selim Berkol birincilik kazanarak Antalya'daki büyük finale gitme şansı elde etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) kendi adıyla düzenlediği golf turnuvalarından Turkish Airlines World Golf Cup'ın İstanbul ayağı, 5-6 Ekim tarihlerinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Silivri Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Müsabakalar sonrası kadınlarda Joelle Benjenk, erkeklerde ise Selim Berkol birinci olarak Antalya'daki büyük finale gitmeye kazandı.

2013 yılından bu yana amatör golfçülere yönelik düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup ile THY kurumsal müşterilerine etkin bir biçimde ulaşıyor. Bu yıl içerisinde 118'den fazla turnuvada 10 bini aşkın oyuncu bir araya geldi. Turnuvaya THY'nin kurumsal ve sadık müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 160 kişi katıldı.

Büyük final Antalya'da

Turnuva bu yıl, 67 ülkede toplamda 118 şehirde yapıldı. Turnuvada 24 ve altı handikap seviyesinde bayanlarda mücadele eden Joelle Benjenk oldukça iyi bir performans göstererek 39 puan aldı ve şampiyon oldu. Erkeklerde ise 46 puanla Selim Berkol birinci sıraya yerleşti ve her iki finalist de turnuvanın final oyunlarının oynanacağı Antalya'ya, büyük finale gitmeye hak kazandı.

Düzenlenen turnuvaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvamızın İstanbul ayağında oynayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. İzlemesi keyifli bir turnuva oldu. Bu seride kazanan Joelle Benjenk ve Selim Berkol'u tebrik ediyor ve Antalya'da başarılar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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