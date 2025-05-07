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Turkish Airlines Open Pro-Am Turnuvası Başladı

Turkish Airlines Open Pro-Am Turnuvası Başladı
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Türkiye'deki 2025 yılı Turkish Airlines Open golf organizasyonu, Antalya'da Pro-Am Turnuvası ile başladı. 14 takımın yarıştığı turnuvada Turkish Airlines-7 takımı birinci oldu.

TÜRKİYE'deki 2025 yılı içinde en önemli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open'da heyecan Pro-Am Turnuvası ile başladı. 14 takımın mücadele ettiği golf turnuvasında ilk sırayı Jeong Weon Ko ve Sam Bairstow'un yer aldığı Turkish Airlines-7 takımı aldı.

Antalya'da 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Turkish Airlines Open'da heyecan Pro-Am Turnuvası ile başladı. Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya Golf Kulübü'nde yapılan ilk Pro-Am Turnuvası'na 14 takım katıldı. Takımlarda yer alan 3 amatör oyuncu, 2 profesyonel golfçü ile aynı sahayı paylaştı. Turnuvada Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat, Cullinan Golf Kulübü Başkanı Mehmet Aygün, Taurus Golf Kulübü Kaptanı Ercan Çek, Cullinan Golf Kulübü Müdürü Şehmus Işık, Cornelia Golf Kulübü Müdürü Ali Şahin, Kaya Palazzo Golf Kulübü Müdürü Kıvanç Korkmaz, CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz, Bilyana Golf Kurucusu Birol Uygurlu ve Ace Golf Travel ortaklarından Sonia Veronika Mittermayr'ın da aralarında yer aldığı 42 amatör golfçü katıldı.

Fransız Jeong Weon Ko ve İngiliz Sam Bairstow ile birlikte oynayan Mehmet Aygün, Cem Yılmaz ve Deniz Çuha'dan oluşan Turkish Airlines-7 takımı toplamda eksi 38 ile şampiyon oldu. Danimarkalı tecrübeli oyuncu Soren Kjeldsen ve İngiliz Joe Dean ile sahaya çıkan Kratos-1 takımı da toplamda eksi 35 ile ikinci sırayı aldı. Kratos-1 takımında amatör oyuncular olarak Vladimir Linetsky, Stanislas Linetsky ve Oleg Bachaov mücadele etti. Danimarkalı Jeff Winther (pro), Fransız Julien Brun (pro), Yavuz Küçük, Kerim Yılmaz ve Mürsel Ay'dan oluşan takım da turnuvada toplamda eksi 33 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Turkish Airlines Pro-Am'in ilk gününde Güzel Yusupova kadınlarda hem bayrağa en yakın atış hem de en uzun vuruş ödüllerinin sahibi oldu. Erkeklerde bayrağa en yakın atış kupasını Khudaynazar Yusupov kazanırken, en uzun vuruş ödülünü Kenan Güngör elde etti.

Düzenlenen törende kupaları ve ödülleri; Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan ile DP World Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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