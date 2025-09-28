Haberler

Türker Tozar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medya Sorumlusu Olarak Görevlendirildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar, UEFA tarafından Galatasaray ile Liverpool arasındaki önemli maça medya sorumlus olarak atandı.

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray- Liverpool müsabakasının UEFA Medya Sorumlusu olarak görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar, UEFA tarafından medya sorumlusu olarak görevlendirildi. Tozar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 30 Eylül Salı günü İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacağı müsabakada UEFA Medya Sorumlusu olarak görev yapacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
