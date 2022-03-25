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Türkeli MYO'dan masa tenisi turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkeli MYO'dan masa tenisi turnuvası

21-24 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkeli Meslek Yüksekokulu Masa Tenisi Turnuvası, kadın ve erkek öğrencilerin final müsabakaları ile son buldu.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - 21-24 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkeli Meslek Yüksekokulu Masa Tenisi Turnuvası, kadın ve erkek öğrencilerin final müsabakaları ile son buldu.

Türkeli Spor Salonunda düzenlenen ve büyük ilgi gören masa tenisi turnuvasının final müsabakası dün oynandı. Final müsabakasında, kadınlarda Türkeli MYO öğrencileri Elif Akdemir ile Hicran Alemdar, erkeklerde Ömer Çetin ile Yasin Akgül karşı karşıya geldiler. Erkeklerin final müsabakası, kıyasıya mücadele içinde gerçekleşti.

Final müsabakaları sonunda turnuvaya katılan tüm öğrencilere Türkeli MYO tarafından kutlama töreni yapıldı. Turnuva sonucunda kadınlar kategorisinde Hicran Alemdar birinci, Elif Akdemir ikinci oldu. Erkekler kategorisinde ise Yasin Akgül birinci, Ömer Çetin ikinci oldu.

Turnuvada derece alan öğrencilere Yüksekokul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Tolga Acar Yeşil ve Öğr. Gör. Sevgi Çağaltay Kayaoğlu tarafından teşekkür belgesi verildi.

Törende turnuvaya katılan tüm öğrencilere Yüksekokul akademisyenleri tarafından katılım belgesi verildi. - SİNOP

Türkeli MYO'dan masa tenisi turnuvası

Türkeli MYO'dan masa tenisi turnuvası

Türkeli MYO'dan masa tenisi turnuvası

Türkeli MYO'dan masa tenisi turnuvası

Türkeli MYO'dan masa tenisi turnuvası

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkeli, Mart, Spor, Haberler

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