Türkeli Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda Anadolu Lisesi birinci oldu

Türkeli ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.

Türkeli ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Liseler Arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası düzenlendi. Türkeli İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada final heyecanı yaşandı.

Anadolu Lisesi ile Meslek Lisesi arasında oynanan final karşılaşması kıyasıya mücadele içinde geçti. Müsabakada Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi karşısında 2-0 öne geçti. İki farkla geriye düşen Anadolu Lisesi iyi mücadele ortaya koyarak skoru 3-2'ye getirerek birinci oldu. Bu sonuçla birlikte turnuvanın birincisi Anadolu Lisesi olurken, ikinci Meslek Lisesi ve üçüncü İmam Hatip Lisesi oldu. Derece alan okullara kupa ve madalyaları, 19 Mayıs kutlama programında takdim edilecek. - SİNOP