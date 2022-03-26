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Türkeli İlçe Stadı yenileme çalışmaları tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkeli İlçe Stadı yenileme çalışmaları tamamlanıyor

11 Ağustos sel afetinde büyük zarar gören Türkeli Huzur Dincel Stadı'nın yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - 11 Ağustos sel afetinde büyük zarar gören Türkeli Huzur Dincel Stadı'nın yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

11 Ağustos sel afetinde zarar gören stad ile ilgili durumun Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na iletmesi üzerine, bizzat ilçeye gelerek stad ve tesisleri yerinde inceleyen Bakan Kasapoğlu, inceleme sonucunda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'yu, daha detaylı bir çalışma yapmak üzere ilçemize göndererek gerekli çalışmaları başlatmıştı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini, ilçe stadyumunun sporcular ve sporseverlere en kısa sürede hizmete sunulacağını söyledi. - SİNOP

Türkeli İlçe Stadı yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Türkeli İlçe Stadı yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Türkeli İlçe Stadı yenileme çalışmaları tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Türkeli, Sel, Spor, Haberler

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