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Türkeli'de Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı

Türkeli'de Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkeli ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Sinop'un Türkeli ilçesinde, sarı-kırmızılı takıma gönül veren yüzlerce taraftar, sokaklara akın ederek 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkeli ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sinop'un Türkeli ilçesinde, sarı-kırmızılı takıma gönül veren yüzlerce taraftar, sokaklara akın ederek 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerinde Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Türkeli Sinop Spor Haberler

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