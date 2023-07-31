Turkcell Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları Tamamlandı
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Türk atletizminin unutulmaz rekortmenlerinden Cezmi Or adına düzenlenen Turkcell Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları İstanbul'da tamamlandı. Erkekler ve kadınlarda birçok branşta yarışlar gerçekleşti ve dereceye giren atletler belirlendi.
Türk atletizminin unutulmaz rekortmenlerinden Cezmi Or adına 78'incisi düzenlenen Turkcell Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları, İstanbul'da tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Cezmi Or Kupası'nın verildiği erkekler 100 metre yarışında 10.96'lık derecesiyle milli atlet Anthony George Smith, ilk sırayı aldı.
Atatürk Olimpiyat Stadı yan pistinde düzenlenen organizasyonda branşlarına göre kadınlar ve erkeklerde ilk sırayı alan atletler şu şekilde:
Erkekler
100 metre: Anthony George Smith (10.96)
400 metre: Emirhan Koş (49.27)
800 metre: Kerem Yar (1: 54.40)
1500 metre: Mehmet Kalyoncu (3: 55.70)
5000 metre: Hussein Isam Mohammed "Irak" (15: 41.17)
110 metre engelli: Serhat Bulut (14.97)
400 metre engelli: Emirhan Çiftçi (54.30)
Uzun atlama: Caner Yağcı (7.53)
3 adım atlama: Semih Geylani (14.50)
Yüksek atlama: Bartu Aydoğan (1.90)
Çekiç atma: Fırat Al (55.55)
Cirit Atma: Ioannis Kyriazis "Yunanistan" (75.78)
Kadınlar
100 metre: Yudum İliksiz (12.59)
400 metre: Ebrar Nisa Özmermer (1: 00.86)
800 metre: Dilan Yılmaz (2: 26.70)
1500 metre: Müjgan Deniz (5: 32.80)
5000 metre: Umahan Şahin (20: 11.43)
100 metre engelli: Bahar Öztürk (14.58)
Uzun atlama: Rabia Ceren Çatay (5.81)
Yüksek atlama: Berra Aygün (1.73)
Disk atma: Nurten Mermer (51.75)
Cirit atma: Selma Davulcu (41.52)