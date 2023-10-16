Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, 28 Ekim Cumartesi günü Antalya'da gerçekleştirilecek. Yarışmalara katılmak için sporcuların 2023 sezonu vizeli kulüp veya ferdi lisanslarına sahip olmaları gerekmektedir.

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, 28 Ekim Cumartesi günü Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular yarışmalara 2023 sezonu vizeli kulüp veya ferdi lisanslarıyla katılacak. Lisansını ibraz edemeyen sporcular yarışmaya alınmayacak.

Yarışmalar, Dünya Atletizm Federasyonunun yarışma, teknik kuralları ve Türkiye Atletizm Federasyonunun yarışma talimatına uygun yapılacak.