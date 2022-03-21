Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı yarın Ankara'da yapılacak

Türkiye'nin atletizmdeki en önemli kulüp müsabakaları arasındaki Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Salı günü yapılması planlanan fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı, yarın Yenimahalle ilçesinde yapılacak. Seçmesi Mersin'de, ilk kademesi ise Malatya'da yapılan organizasyonda sezonun şampiyonları, final etabıyla belli olacak.

Büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde yapılan Kros Ligi'nde sporcular, ilk kademeden taşınan puanlarla birlikte finalde derece için mücadele edecek.

Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar, gelecek yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.