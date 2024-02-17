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Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da Başladı

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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Şampiyonada 142 kadın, 316 erkek atlet mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona 2 gün sürecek. Şampiyonada 142 kadın, 316 erkek atlet mücadele edecek.

54 ilinden sporcularının katıldığı şampiyonada Lübnan, Ürdün, Tunus, Azerbaycan, Somali, Irak, Hırvatistan ve Senegal'den atletler de tasnif dışı olarak yer alacak.

Organizasyonun ilk gününde kadınlarda 60 metre, 400 metre ve 1500 metre yarışları ile üç adım atlama, sırıkla atlama ve gülle atma müsabakaları yapılacak. Erkeklerde ise 60 metre, 400 metre ve 1500 metre yarışlarının yanı sıra uzun atlama elemeleri ile yüksek atlama ve gülle atma mücadeleleri olacak.

Kaynak: AA / Spor

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