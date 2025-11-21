Haberler

Turkcell Süper Kupa Yarı Final Kurası Çekildi: Fenerbahçe ve Samsunspor 6 Ocak'ta Karşılaşacak

Güncelleme:
Bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe ile Samsunspor maçı, 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının kura çekimi, gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ile Samsunspor, 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetim olarak kupayı almak istediklerini belirten Ertan Torunoğulları, "6 Ocak'ta Adana'da, Adana ve yakın illerden gelecek seyircilerle inanıyorum ki karnaval şeklinde güzel bir futbol maçı izleteceğiz. Başkanımı tebrik ettim. Yine söylüyorum bu yıl ligimizin fizik, kondisyon olarak en güçlü takımı Samsunspor. Zaten Avrupa ve ligde oynadığı maçlarda bunu gösteriyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Samsun'a gittiğimizde başkanımız sağ olsun bizi güzel ağırladı. Adana'da birlikte güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" diye konuştu

'ŞU AN AVRUPA'DAKİ BÜTÜN FUTBOLCULARI ALMIŞ OLDUK'

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak önceliklerinin hafta sonu Rizespor ve sonrasında Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçının olduğunu dile getiren Torunoğulları, "Transfer dönemine daha çok var. Bizim hafta sonu Rizespor ve perşembe günü Avrupa maçımız var. Fenerbahçe büyük bir camia, transfer döneminde çalışmalar olur, menajerlerden önerilen futbolcular olur. Çalışmalarımız devam ediyor ama önceliğimiz Rizespor ve oynayacağımız Avrupa maçı. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten sizler yazıyorsunuz sağ olun. 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu an Avrupa'daki bütün futbolcuları almış olduk. Fenerbahçe tabii ki transfer çalışmalarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

SAMSUNSPOR BAŞKAN VEKİLİ BİLEN: HAK EDENİN İSTANBUL'DAKİ FİNALE KENDİNİ TAŞIMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Hak eden tarafın 10 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak finale yükselmesi temennisinde bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Daha önce lig sıralamasına göre Fenerbahçe ile oynayacağımız kesindi. Bugün de hangi statta ve hangi tarihte oynayacağımız, ilk defa düzenlenen bir kura çekimiyle netleşmiş oldu. 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda ülkemizin değerli kulüplerinden Fenerbahçe ile geçmişten itibaren ezeli rekabet içinde geçen Samsunspor-Fenerbahçe maçlarından bir tanesini daha yaşamış olacağız. Süper Lig'de Adana'nın takımının olmaması nedeniyle öyle ümit ediyorum ki Adana'daki sporseverler bu mücadelemize ilgi duyacaklardır. İlk temennim o stadın dolu olup, seyredenlerin futbolun zevkine varacağı bir ortam olması. İki, sakatsız ve centilmence bir mücadele olması. Üçüncüsü de hak edenin İstanbul'daki finale kendini taşımasını temenni ediyorum. Samsunspor olarak ilk defa düzenlenen bu kupada yer almaktan son derece mutluyuz. Fenerbahçe Kulübü'ne de gönülden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
