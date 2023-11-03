Turkcell Süper Kupa Tarihi Değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa'nın tarihinin değiştiğini açıkladı. Müsabaka, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa'nın tarihinin değiştiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır" denildi. - İSTANBUL