Turkcell Süper Kupa'nın basın toplantısı gerçekleştirildi Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye yazabilmek için bu kupa Trabzonspor adına çok önemli"Umarım taç eğitiminin sonucunu yarın alırız"Rıza Çalımbay: Hedefimiz kazanmak"Transfer açısından bir sıkıntımız var"Uğurcan Çakır: Bu kupayı kazanmak istiyoruzHakan Arslan: Başlangıcı kupayla yapmak... Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye yazabilmek için bu kupa Trabzonspor adına çok önemli "Umarım taç eğitiminin sonucunu yarın alırız" Rıza Çalımbay : Hedefimiz kazanmak "Transfer açısından bir sıkıntımız var" Uğurcan Çakır: Bu kupayı kazanmak istiyoruz Hakan Arslan: Başlangıcı kupayla yapmak istiyoruz Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa karşılaşması öncesinde iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katıldığı ortak basın toplantısı düzenlendi. Geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan ortak basın toplantısına Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takım kaptanı Hakan Arslan katıldı. ABDULLAH AVCI: YENİ BİR HİKAYE YAZABİLMEK İÇİN BU KUPA TRABZONSPOR ADINA ÇOK ÖNEMLİ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi bütün takımlara başarılar dileyerek, "Samimiyetin, dürüstlüğün olduğu, çok az sakatlığın olduğu ve futbolun iyileştirme gücünün herkese dokunduğu bir sezon olsun. Kupanın olduğu her yerde heyecan ve enerji vardır. Özellikle start verilecek sezon öncesinde yeni bir hikaye yazabilmek ve enerji ile sezona başlayabilmek için Trabzonspor adına çok önemli. Ciddi bir şekilde hazırlandık, planlarımızı yaptık. Sivasspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu. "UMARIM TAÇ EĞİTİMİNİN SONUCUNU YARIN ALIRIZ" Liverpool'da görev almış olan taç antrenörü Thomas Grönnemark'ın takım içerisinde yaptığı çalışmalara değinen Avcı, "Neleri eksik yaptık, neleri daha iyi yapabiliriz diye geçen seneden sonra çalışmalar yaptık. Son 15 senedir çalıştığım kulüplerde kulübü departmanlara ayırıp işin uzmanlarından yardım aldım. Bu anlamda bizlere fazlasıyla katkı sağladılar. 2010 senesinden itibaren taç atışlarında hem hücumda hem de savunmada çalışmalara yaptık. Bunun önemli olduğunu daha önce de söylemiştim. Ekip halinde bunun araştırmasını yaptık. Thomas hoca, analizlerle bunu bize gösterdi. Duran toplarla ilgili birimi de ayıracağız. Kısacası çok faydalı geçti. Uygulamalara başladık ve umarım bunun yarın sonucunu alırız" şeklinde konuştu. RIZA ÇALIMBAY: HEDEFİMİZ KAZANMAK Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise mükemmel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Mükemmel bir sezon geçirdik. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. İnşallah bu sene de başarılı oluruz. Bu kupaları oynamak önemli bir şey. Oyuncular, yönetim ve camia açısından önemli. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. En iyi şekilde oynamamız gerekiyor. Tek düşüncemiz, taraftarlara güzel anlar yaşatarak iyi oynamak. Hedefimiz, kazanmak ve inşallah öyle olur" ifadelerini kullandı. "TRANSFER AÇISINDAN BİR SIKINTIMIZ VAR" Kamp çalışmalarının çok faydalı geçtiğini ancak transferde çok geç kaldıklarını aktaran Çalımbay, "İki etaplı çalışma yaptık. Bolu'da bir kamp geçirdik. Kondisyona yönelikti. Ardından Avusturya'ya gittik ve 3 hazırlık maçı oynadık. Biz çalışma açısından sıkıntı yaşamadık ama 9 oyuncu gitti 3 tane oyuncu aldık. Alternatifsiz kaldık. Bu maçlara yetiştireceğimizi düşünüyordum. Transfer açısından bir sıkıntımız var. Biz hem Avrupa hem de ligde oynayacağız. Bu bizim için önemli. İyi bir kadro kurmazsak sıkıntı yaşarız. Bir an önce eksiklerimizi gidermememiz gerekiyor. Yönetim de çalışıyor. Giden arkadaşlarımızın yerine arkadaşlar dahil edersek daha alternatifli bir kadromuz olacak" dedi. UĞURCAN ÇAKIR: HEYECANLIYIZ 2020 yılında Olimpiyat Stadında kazandıkları Süper Kupa'yı bu yıl da kazanmak istediklerini belirten Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Olimpiyat stadında iki kupa kazandık. 2020 yılında Süper Kupayı kazanmıştık. Geçen sene de Süper Lig'i kazanmıştık. Hak ederek kazanmıştık. O anda farklıydı duygular. Burada tekrardan Süper Kupa oynayacağız. Heyecanlıyız. Yarın göreceğiz" diye konuştu. "BU KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ" İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Çakır, "Yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Uyum süreçlerini hızlandırmaya çalıştık. Harika geçirdiğimiz geçen sezon geride kaldık. En yakın hedef, Süper Kupa ve bu kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. HAKAN ARSLAN: BAŞLANGICI KUPAYLA YAPMAK İSTİYORUZ Sezona kupayla başlamak istediklerini belirten Sivasspor kaptanı Hakan Arslan, "2 ay önce ilk kez Türkiye Kupası finalini burada oynamıştık. Sezonu kupayla bitirdik. Başlangıcı kupayla yapmak istiyoruz. Rakibimiz güçlü. Biz de kendimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. "BAŞARIMIZIN EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜ RIZA HOCAMIZ" Sivasspor'un özellikle son 3 yıldır yakaladığı çıkışın sebeplerini de özetleyen tecrübeli oyuncu, "3 yıldır üst üste Avrupa kupalarında ülkemizi temsil ediyoruz. Ligde iyi bir gidişimiz oldu. Çeşitli faktörlere ayırabiliriz ama en önemli faktör hocamız. İlk geldiği günden bu yana üzerine koyarak devam ettik. İyi bir yönetimimiz var, sağlıklı koşullar sunuyorlar. Kulübümüzdeki yerli oyuncuların fazlalığını da sebep olarak söyleyebilirim. Kulübe sahip çıkan, karakterli oyunculara sahibiz. Yıllardan beri futbol oynayan yerli oyuncuların takıma sahip çıkması etkenlerden birisi" açıklamasında bulundu. Basın toplantısı takım kaptanlarının ve teknik direktörlerin kupa ile poz vermesinin ardından sona erdi. Spor Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar Rıza Çalımbay Trabzonspor Süper Kupa Spor Haberler

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