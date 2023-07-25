Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yeni Sezon Başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni sezonu 27 Ağustos'ta başlayacak. 2023-2024 sezonu tek grupta 18 takımın katılımıyla çift devre usulü şeklinde oynanacak. Sezon sonunda sıralamada en alt basamakta yer alacak 4 takım ise bir alt lige düşecek. Ayrıca, aynı anda 7 yabancı uyruklu futbolcu sahada, 3 yabancı ise kulübede yer alacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 27 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu tek grupta 18 takımın katılımıyla çift devre usulü şeklinde oynanacak. Sezon sonunda sıralamada en alt basamakta yer alacak 4 takım ise bir alt lige düşecek.Öte yandan aynı anda 7 yabancı uyruklu futbolcu sahada, 3 yabancı ise kulübede yer alacak.