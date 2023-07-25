Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yeni Sezon Başlangıç Tarihi Açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni sezonu 27 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yapılan toplantılarda yeni sezonla ilgili kararları açıkladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 27 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Temmuz 2023 ve 19 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne dair aşağıdaki kararları almıştır:

"- 01.01.2008 ve sonrası doğum tarihine sahip futbolcular ilgili ligde yer alabilecektir.

Kadın futbolcuların transferlerinde uygulanan bedeller 2022-2023 statüsündeki ile aynı tutarlarda olacak şekilde uygulanacaktır.

2023-2024 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi 18 takım ile tek grupta çift devre şeklinde oynanacak ve sezon sonunda son 4 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecektir.

2023-2024 sezonunda 7 yabancı uyruklu futbolcu sahada aynı anda, 3 yabancı uyruklu futbolcu yedek kulübesinde bulunacak şekilde uygulanacaktır.

Kadın Futbol Süper Ligi Statüsü bilahare hazırlanacak, fikstür çekimi ve sezon takvimi ayrıca www.tff.org üzerinden duyurulacaktır." - İSTANBUL