Üye Girişi
Haberi Paylaş
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final

Spor Haberleri

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında ALG Spor'u 3-1 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında ALG Spor'u 3-1 yendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile ALG Spor arasındaki yarı final ilk maçı, Osmanlı Stadı'nda oynandı.

Hakem Neslihan Muratdağı'nın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını başkent temsilcisi, 30. dakikada Olha Ovdiychuk'un golüyle 1-0 önde tamamladı.

Son şampiyon ALG Spor, 52. dakikada Ruth Monique Kipoyi'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Armisa Kuc'un attığı golle yeniden öne geçen ev sahibi takım, uzatmalarda Ovdiychuk ile farkı ikiye çıkardı.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 20 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Ankara Büyükşehir Belediyesi Futbol Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title