Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında ALG Spor'u 3-1 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında ALG Spor'u 3-1 yendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile ALG Spor arasındaki yarı final ilk maçı, Osmanlı Stadı'nda oynandı.
Hakem Neslihan Muratdağı'nın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını başkent temsilcisi, 30. dakikada Olha Ovdiychuk'un golüyle 1-0 önde tamamladı.
Son şampiyon ALG Spor, 52. dakikada Ruth Monique Kipoyi'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Armisa Kuc'un attığı golle yeniden öne geçen ev sahibi takım, uzatmalarda Ovdiychuk ile farkı ikiye çıkardı.
Sahadan 3-1 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 20 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023