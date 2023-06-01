Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu Yarın Belli Olacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu yarın İzmir'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçıyla belli olacak.

Final maçı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Biletleri ücretsiz satışa sunulan müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET taraftarları numaralı (batı) tribününden, Fenerbahçe taraftarları ise maraton tribününden takip edebilecek.

Bu sezonki maçları

Normal sezonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, play-off'ta sırasıyla Hakkarigücüspor, Fatih Vatanspor ve son şampiyon ALG Spor'u eledi. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise maç yapmadan geçtiği ilk turun ardından geçen sezonun finalisti Wulfz Fatih Karagümrük ve Galatasaray Petrol Ofisi'ni saf dışı bıraktı.

İki takımın kendi aralarında İstanbul'daki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmış, Ankara'daki karşılaşma ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitmişti.

Geçen sezon da finale ev sahipliği yapan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakada ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.