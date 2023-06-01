Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu 2 Haziran'da Belli Olacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu 2 Haziran'da Belli Olacak

Spor Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği final maçıyla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonu şampiyonu belli olacak. Final maçı 2 Haziran'da İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonu şampiyonu, 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak final maçıyla belli olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler şampiyonun belli olacağı final maçına çevrildi. 2022-2023 sezonunun şampiyon olacak takımı, 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak final maçında belli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K. ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki karşılaşma, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Final müsabakasının, normal sürede berabere sonuçlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinin de eşitlikle bitmesi durumunda penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda kazanan takım, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-23 sezonunun şampiyonluk kupasının sahibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Futbol İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title