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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off turu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off turu

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off turunda, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Hakkarigücü'nü 5-0 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off turunda, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Hakkarigücü'nü 5-0 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finale yükseldi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 7. dakikada Misa Kuç ve 45+5. dakikada Olga Ovdiychuk'un golleriyle 2-0 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 48. ve 61. dakikada Misa Kuç, 87. dakikada Yana Derkach ile bulduğu gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.

Mücadelenin sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcu ve yöneticileri, galibiyeti oynayarak kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finalde Fatih Vatanspor ile eşleşti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Ankara Büyükşehir Belediyesi Futbol Spor Haberler

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