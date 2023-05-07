Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Ligde çeyrek final rövanş müsabakalarının ardından Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

İki maçlı eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0 (İlk maç: 5-1)

Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-1 (İlk maç: 0-1)

ALG Spor-Beşiktaş Vodafone: 3-0 (İlk maç: 1-1)

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor: 4-0 (İlk maç: 0-0)