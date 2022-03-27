Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Haberler

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

1207 Antalyaspor Kadın FK-Altay: 6-0

Kireçburnu-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hatayspor-Ataşehir Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe-Fatih Vatanspor: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kocaeli Bayan FK: 5-0

B Grubu:

Bitexen Sivasspor- Konak Belediyespor : 0-2

Çaykur Rizespor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-0

Yukatel Kayseri Kadın FK-ALG Spor: 0-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 2-0

Galatasaray Hepsiburada-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1

Dudullu-Trabzonspor: 1-1

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Haberler

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