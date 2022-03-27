Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

1207 Antalyaspor Kadın FK-Altay: 6-0

Kireçburnu-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hatayspor-Ataşehir Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe-Fatih Vatanspor: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kocaeli Bayan FK: 5-0

B Grubu:

Bitexen Sivasspor- Konak Belediyespor : 0-2

Çaykur Rizespor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-0

Yukatel Kayseri Kadın FK-ALG Spor: 0-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 2-0

Galatasaray Hepsiburada-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1

Dudullu-Trabzonspor: 1-1