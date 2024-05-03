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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonun Belirleneceği Müsabakalar Canlı Yayınlanacak

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonunun belli olacağı müsabakalar, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor mücadeleleri, 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Ligde son hafta karşılaşmalarının tamamı, 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonunun belli olacağı müsabakalar, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonu belirleyecek Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Trabzonspor mücadeleleri, 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te oynanacak.

Galatasaray Petrol Ofisi 68 puanla lider, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligde son hafta karşılaşmalarının tamamı, 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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