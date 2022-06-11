Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak - Haberler

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, yarın İzmir'de karşılaşacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, yarın İzmir'de karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor maçında hakem Melis Özçiğdem görev yapacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu rakibinin 7 puan önünde lider tamamladı. Play-off çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini saf dışı bırakan iki ekip, sezon içinde kendi aralarındaki karşılaşmalarda sahadan birer galibiyetle ayrıldı. 2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan ALG Spor, geçen sezon yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçememişti. AA / Ali Korkmaz - Spor TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fatih Karagümrük Futbol İzmir Spor Haberler

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