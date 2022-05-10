Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları hafta sonunda başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift devreli lig usulüne göre oynanan ve normal sezonu 8 Mayıs'ta sona eren ligde gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar ise play-out karşılaşmaları yapacak. Bu maçların ardından şampiyon ve küme düşen takımlar belli olacak.

Çift maç üzerinden oynanacak play-off karşılaşmaları iki tur, yine çift maç üzerinden oynanacak play-out müsabakaları ise bir tur olacak.

Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak.

Play-off maçların programı:

14 Mayıs Cumartesi:

12.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe

16.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor

15 Mayıs Pazar:

12.00 Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone

14.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Fenerbahçe-Hakkarigücü

22 Mayıs Pazar:

15.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor

16.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor

19.00 Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor

Play-out maçları programı:

15 Mayıs Pazar:

12.00 İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor-Altay

14.00 Kireçburnu-Bitexen Sivasspor

14.00 Kocaeli Bayan FK-Dudullu

14.00 Yukatel Kayseri-Hatayspor

22 Mayıs Pazar:

14.00 Dudullu-Kocaeli Bayan FK

14.00 Bitexen Sivasspor-Kireçburnu

14.00 Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor

14.00 Hatayspor-Yukatel Kayseri