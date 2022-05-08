Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı.

Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından A Grubu'nda lider Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş Vodafone, üçüncü Fatih Vatanspor ve dördüncü Bitexen 1207 Antalyaspor play-off'a kaldı. B Grubu'nda da lider ALG Spor, ikinci Wulfz Fatih Karagümrük, üçüncü Konak Belediyespor ve dördüncü Hakkarigücü adlarını play-off'a yazdırdı.

Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor eşleşmeleri oluştu.

Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 28-20 Mayıs, rövanşları 4-5 Haziran'da oynanacak.

Gruplarında son 4 sırada yer alan Bitexen Sivasspor, Dudullu, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor, Yukatel Kayseri, Altay, Hatayspor, Kocaeli Bayan FK ve Kireçburnu, ligde kalabilmek için play-out oynayacak. Müsabakalar 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs'ta yapılacak.

Son hafta skorları

Gruplarda yapılan son hafta maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Altay-Ataşehir Belediyespor: 1-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor: 4-0

Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone: 0-10

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 3-2

Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu: 3-1

B Grubu:

Hakkarigücü-Trabzonspor: 2-4

Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor: 1-3

Bitexen Sivasspor-Dudullu: 4-2

Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor: 3-0 (Hükmen-Konuk takım maça çıkmadı)

Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri: 3-0 (Hükmen-Kayseri temsilcisi maça çıkmadı)

Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor: 0-4

Puan durumları

Ligde tamamlanan normal sezonun ardından oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu: