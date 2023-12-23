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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü Spor ve Ataşehir Belediyespor Berabere Kaldı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücü Spor, evinde konuk ettiği Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı konuk ekip önde kapattı, ancak Hakkari ekibi ikinci yarıda gol buldu ve maç 1-1 sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücü Spor evinde konuk ettiği Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakkarigücü Spor ligin 15. haftasında Ataşehir Belediyespor'u evinde konuk etti. Merzan Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde kapattı. Zaman zaman çekişmeli geçen karşılaşma, Hakkari ekibinin ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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