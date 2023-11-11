Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Derbisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak. İki takım da 24 puanla zirve yarışında yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarın derbi heyecanına sahne olacak. Ligin 10. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 10. haftası Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisine sahne olacak. Zirve yarışı için kritik olan bu mücadele yarın saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

Derbi öncesi puanlar eşit

9 haftası geride kalan Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, 24'er puanla 2 ve 3. sırayı paylaşıyor. Puan cetvelinde averajla 2. durumda bulunan Fenerbahçe, 9 maçta 8 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken 21 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Rakibiyle aynı puanı paylaşan ve 3. sırada yer alan Galatasaray ise yine 8 galibiyet, 1 mağlubiyetin ardından 22 gol kaydederken, 9 maçın ardından kalesindeki 5 gole engel olamadı.

6 serilik maçlarda durum berabere

Daha önce 1'i özel olmak üzere; toplam 5 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer galibiyet elde ederken, bir kez de berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta programı:

Yarın

12.00 Amed Sportif Faaliyetler Kulübü - Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü

12.00 Fatih Karagümrük - Karadeniz Ereğli Belediye Spor

12.00 Pendik Çamlık Spor - Hakkarigücü Spor Kulübü

12.00 Fatih Vatan Spor Kulübü - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Spor Kulübü

13.00 Beşiktaş - Adana İdmanyurdu Spor Kulübü

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor - Trabzonspor

13.00 Gaziantep ALG Spor Kulübü - 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü

14.00 Galatasaray - Fenerbahçe - İSTANBUL