Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı.
Tamamı bugün yapılan maçlar arasında öne çıkan Galatasaray Petrol Ofisi- Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisini sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, lider Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile karşılaştığı Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde yapılan müsabakaların ardından ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1
Beylerbeyi-Hakkarigücü: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor: 2-1
Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-3
Beşiktaş JK United Payment-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 2-0
ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-1
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Trabzonspor: 4-1
Galatasaray Petrol Ofisi- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-1
Puan durumu
Ligde 10. haftanın sonlanmasıyla oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|10
|9
|0
|1
|24
|6
|18
|27
|2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|10
|8
|2
|0
|28
|4
|24
|26
|3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|10
|8
|0
|2
|22
|5
|17
|24
|4.ALG SPOR
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|10
|23
|5.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT
|10
|6
|2
|2
|22
|7
|15
|20
|6.BEYLERBEYİ
|10
|6
|2
|2
|21
|7
|14
|20
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|4
|2
|4
|18
|14
|4
|14
|8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|10
|4
|1
|5
|14
|10
|4
|13
|9.FATİH VATANSPOR
|10
|3
|3
|4
|12
|18
|-6
|12
|10.HAKKARİGÜCÜ
|10
|3
|2
|5
|12
|21
|-9
|11
|11.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|2
|4
|4
|10
|15
|-5
|10
|12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|10
|2
|2
|6
|10
|19
|-9
|8
|13.TRABZONSPOR
|10
|2
|2
|6
|9
|20
|-11
|8
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|10
|0
|4
|6
|4
|17
|-13
|4
|15.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|10
|1
|1
|8
|4
|32
|-28
|4
|16.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|10
|0
|1
|9
|6
|31
|-25
|1
Gelecek haftanın programı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tamamı 19 Kasım Pazar günü yapılacak 11. hafta maçlarının programı şöyle:
12.00 Hakkarigücü-Galatasaray Petrol Ofisi (Merzan Şehir)
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor- Fatih Vatanspor (Şehir Vefa Karakurdu)
13.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (IBB Esatpaşa)
13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Amed Sportif Faaliyetler (Muharrem Gülergin)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 ALG Spor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Batur)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beylerbeyi (Osmanlı)