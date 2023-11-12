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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı.

Tamamı bugün yapılan maçlar arasında öne çıkan Galatasaray Petrol Ofisi- Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisini sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, lider Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile karşılaştığı Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde yapılan müsabakaların ardından ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1

Beylerbeyi-Hakkarigücü: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor: 2-1

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-3

Beşiktaş JK United Payment-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 2-0

ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Trabzonspor: 4-1

Galatasaray Petrol Ofisi- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-1

Puan durumu

Ligde 10. haftanın sonlanmasıyla oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ109012461827
2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET108202842426
3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ108022251724
4.ALG SPOR107211771023
5.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT106222271520
6.BEYLERBEYİ106222171420
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK104241814414
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR104151410413
9.FATİH VATANSPOR103341218-612
10.HAKKARİGÜCÜ103251221-911
11.AMED SPORTİF FAALİYETLER102441015-510
12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR102261019-98
13.TRABZONSPOR10226920-118
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR10046417-134
15.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR10118432-284
16.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR10019631-251

Gelecek haftanın programı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tamamı 19 Kasım Pazar günü yapılacak 11. hafta maçlarının programı şöyle:

12.00 Hakkarigücü-Galatasaray Petrol Ofisi (Merzan Şehir)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor- Fatih Vatanspor (Şehir Vefa Karakurdu)

13.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (IBB Esatpaşa)

13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Amed Sportif Faaliyetler (Muharrem Gülergin)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 ALG Spor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Batur)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beylerbeyi (Osmanlı)

Kaynak: AA / Spor

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