Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile ABB FOMGET karşılaşacak
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET yarın karşı karşıya gelecek. Maç saat 12.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak. Lider durumda bulunan ABB FOMGET, ligdeki 6 maçını da kazandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET karşılaşacak.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 12.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 6 maçı da kazanan iki ekipten son şampiyon ABB FOMGET, averajla lider durumda bulunuyor.
Kaynak: AA / Spor