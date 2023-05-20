Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi finale yükseldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray Petrol Ofisi ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 1. dakikada Danielle Julia ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti. Galatasaray Petrol Ofisi'nin gollerini ise 56. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ve 85. dakikada Berna Yeniçeri attı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Serhat Deniz, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Lig bizim istediğimiz gibi geçmedi. Sezon başından itibaren birçok sakat oyuncumuz vardı. O yüzden kadroyu bir türlü oturtamadık. Ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Takımıma güveniyordum. Bugün finaldeyiz. İnşallah finali de kazanıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçe'mize kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.