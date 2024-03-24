Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi.

Tamamlanan haftanın öne çıkan maçında lig ikincisi Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-laciverli ekip, zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-kırmızılı takım, mağlubiyete rağmen liderliğini korudu.

Ligin 25. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor: 2-0

Hakkarigücü-Beylerbeyi: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beşiktaş United Payment: 0-7

Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor : 0-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2

Trabzonspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-2

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi : 2-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY PETROL OFİSİ 25 19 2 4 57 23 34 59 2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 25 18 3 4 59 19 40 57 3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 25 17 3 5 64 18 46 54 4.BEYLERBEYİ 25 15 5 5 57 18 39 50 5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT 25 15 2 8 53 24 29 47 6.ALG SPOR 25 13 4 8 40 30 10 43 7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 25 12 6 7 48 27 21 42 8.HAKKARİGÜCÜ 25 11 4 10 39 48 -9 37 9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 25 10 5 10 35 29 6 35 10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 7 7 11 33 41 -8 28 11.FATİH VATANSPOR 25 7 3 15 36 49 -13 24 12.TRABZONSPOR 25 6 6 13 21 35 -14 24 13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR 25 6 5 14 40 65 -25 23 14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 25 4 8 13 20 50 -30 20 15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 25 3 7 15 23 58 -35 16 16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 25 1 2 22 9 100 -91 5

Gelecek haftanın programı

Ligde 26. hafta, 30 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisinin de yapılacağı haftanın müsabaka programı şöyle:

12.00 Trabzonspor-Ataşehir Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Hakkarigücü (Florya Metin Oktay)

12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Bitexen 1207 Antalyaspor (Vefa)

15.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-ALG Spor (Batur)