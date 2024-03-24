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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi.

Tamamlanan haftanın öne çıkan maçında lig ikincisi Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-laciverli ekip, zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-kırmızılı takım, mağlubiyete rağmen liderliğini korudu.

Ligin 25. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor: 2-0

Hakkarigücü-Beylerbeyi: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beşiktaş United Payment: 0-7

Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor : 0-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2

Trabzonspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-2

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi : 2-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ25192457233459
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ25183459194057
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET25173564184654
4.BEYLERBEYİ25155557183950
5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT25152853242947
6.ALG SPOR25134840301043
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK25126748272142
8.HAKKARİGÜCÜ25114103948-937
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR25105103529635
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER2577113341-828
11.FATİH VATANSPOR2573153649-1324
12.TRABZONSPOR2566132135-1424
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR2565144065-2523
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR2548132050-3020
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR2537152358-3516
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR2512229100-915

Gelecek haftanın programı

Ligde 26. hafta, 30 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisinin de yapılacağı haftanın müsabaka programı şöyle:

12.00 Trabzonspor-Ataşehir Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Hakkarigücü (Florya Metin Oktay)

12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Bitexen 1207 Antalyaspor (Vefa)

15.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-ALG Spor (Batur)

Kaynak: AA / Spor

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