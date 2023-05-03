Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finaline çıkan takımlar belli oldu. Normal sezonda A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray direkt çeyrek finale yükselirken, 1. tur maçlarının ardından 6 takım daha adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Play-off çeyrek final maçları çift maç eleminasyon sistemiyle 3-7 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off 1. tur karşılaşmaları sona erdi. Heyecan dolu anlara sahne olan müsabakaların ardından, play-off çeyrek finaline çıkan takımlar belli oldu. Normal sezonda gruplarını ilk sırada bitiren ALG Spor ve Galatasaray doğrudan çeyrek finale yükseldi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden dolayı sezonun kalanına devam edemeyen Hatayspor'un rakibi Fenerbahçe de adını direkt olarak çeyrek finale yazdırdı.

Play-off 1.Tur karşılaşmalarında mücadele ettikleri rakiplerini mağlup eden diğer 5 takım olan Beşiktaş Vodafone, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler, Fatih Vatanspor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET de bir üst tura yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final heyecanı

1. Tur karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler play-off çeyrek final maçlarına çevrildi. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final müsabakaları, 3 Mayıs ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. İlk ve 2. müsabakaların sonucuna bağlı olarak eşitlik halinde ikinci karşılaşmanın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinin de eşitlikle sonuçlanması durumunda seri penaltı atışlarıyla üst tura çıkan takım belli olacak.

Ligde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - ALG Spor

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Amed Sportif Faaliyetler - Galatasaray

Fatih Vatanspor - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

Play-off maç programı

Play-off çeyrek final ilk maçlar: 3 Mayıs

Play-off çeyrek final ikinci maçlar: 7 Mayıs

Play-off yarı final ilk maçlar: 13 Mayıs

Play-Off yarı final ikinci maçlar: 20 Mayıs - İSTANBUL