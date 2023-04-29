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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Spor Haberleri

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off müsabakaları bugün oynanan rövanş karşılaşmalarıyla sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off müsabakaları bugün oynanan rövanş karşılaşmalarıyla sona erdi.

Play-off turu rövanş maçlarıyla, ilk karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:

Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor: 5-0 (4-0)

Fatih Vatanspor-Ataşehir Belediyespor: 5-0 (6-0)

Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0 (1-1)

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücüspor: 5-0 (1-2)

Beşiktaş Vodafone-Bitexen 1207 Antalyaspor: 3-0 (Hükmen) (4-0)

Beşiktaş Vodafone, Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Fatih Vatanspor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET çeyrek finale yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de doğrudan çeyrek finale yükselen takımlardan biri olmuştu.

Bu arada normal sezonda A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi de çeyrek finalde mücadele edecek.

Çeyrek final eşleşmeleri

İki maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları 3 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Ligde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş Vodafone-ALG Spor

Fenerbahçe Petrol Ofisi -Wulfz Fatih Karagümrük

Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi

Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Futbol Fatih Spor Haberler

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