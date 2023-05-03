Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk müsabakaları tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk müsabakaları tamamlandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Amed Sportif Faaliyetler- Galatasaray Petrol Ofisi: 1-5
Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-0
Beşiktaş Vodafone-ALG Spor: 1-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-0
Çeyrek final rövanş müsabakaları 7 Mayıs Pazar günü oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor