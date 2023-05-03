Üye Girişi
Haberi Paylaş
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı

Spor Haberleri

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk müsabakaları tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk müsabakaları tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Amed Sportif Faaliyetler- Galatasaray Petrol Ofisi: 1-5

Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-0

Beşiktaş Vodafone-ALG Spor: 1-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-0

Çeyrek final rövanş müsabakaları 7 Mayıs Pazar günü oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Galatasaray Vodafone Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title