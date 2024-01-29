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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi Berabere Kaldı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise penaltıdan attığı golle skora denge getirerek maçı 1-1 berabere tamamladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Haftaya averajla lider giren 44 puanlı Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla zirveyi, Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup eden ve puanını 46'ya yükselten Galatasaray'a kaptırdı.

Son şampiyon ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Petrol Ofisi Fenerbahçe Futbol Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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