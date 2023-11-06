Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta tamamlandı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan 9. hafta maçları sona erdi. Maçlarda alınan sonuçlar ve skorlar açıklandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 2-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 1-1
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş: 0-5
Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray: 1-3
Bitexen 1207 Antalyaspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyi SK: 1-0
Kaynak: AA / Spor