Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. Hafta Sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve puanını 60'a çıkardı. İkinci sıradaki başkent temsilcisi, böylece lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Petrol Ofisi ise puanını 60 yaptı ve averajla 3. basamakta yer aldı.
Sonuçlar
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 0-2
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Trabzonspor: 0-6
Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0
ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0
Hakkarigücü-Beşiktaş United Payment: 0-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyispor: 0-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray: 3-2
Puan durumu
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|27
|20
|2
|5
|61
|27
|34
|62
|2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|27
|19
|3
|5
|69
|20
|49
|60
|3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|27
|19
|3
|5
|66
|23
|43
|60
|4.BEYLERBEYİSPOR
|27
|16
|5
|6
|60
|20
|40
|53
|5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|27
|17
|2
|8
|59
|26
|33
|53
|6.ALG SPOR
|27
|15
|4
|8
|45
|32
|13
|49
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|13
|6
|8
|54
|30
|24
|45
|8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|27
|11
|5
|11
|36
|32
|4
|38
|9.HAKKARİGÜCÜ
|27
|11
|4
|12
|40
|52
|-12
|37
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|8
|7
|12
|37
|47
|-10
|31
|11.TRABZONSPOR
|27
|8
|6
|13
|29
|36
|-7
|30
|12.FATİH VATANSPOR
|27
|8
|3
|16
|38
|50
|-12
|27
|13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|27
|6
|5
|16
|43
|70
|-27
|23
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|27
|4
|8
|15
|21
|58
|-37
|20
|15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|4
|7
|16
|26
|61
|-35
|19
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|27
|1
|2
|24
|10
|110
|-100
|5