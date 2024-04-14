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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. Hafta Sonuçları

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve puanını 60'a çıkardı. İkinci sıradaki başkent temsilcisi, böylece lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Petrol Ofisi ise puanını 60 yaptı ve averajla 3. basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 0-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Trabzonspor: 0-6

Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0

ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0

Hakkarigücü-Beşiktaş United Payment: 0-2

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyispor: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray: 3-2

Puan durumu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY27202561273462
2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET27193569204960
3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ27193566234360
4.BEYLERBEYİSPOR27165660204053
5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT27172859263353
6.ALG SPOR27154845321349
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK27136854302445
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR27115113632438
9.HAKKARİGÜCÜ27114124052-1237
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER2787123747-1031
11.TRABZONSPOR2786132936-730
12.FATİH VATANSPOR2783163850-1227
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR2765164370-2723
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR2748152158-3720
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR2747162661-3519
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR27122410110-1005

Kaynak: AA / Spor

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