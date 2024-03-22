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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Maçları

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları oynanacak.

Haftanın açılış maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, yarın saat 14.00'te Osmanlı Stadı'nda Fatih Vatanspor'u konuk edecek.

Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında ise Fenerbahçe Petrol Ofisi, 24 Mart Pazar günü Galatasaray Petrol Ofisi'ni ağırlayacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor (Osmanlı)

24 Mart Pazar:

11.30 Hakkarigücü-Beylerbeyi (Merzan Şehir)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beşiktaş JK United Payment (Muharrem Gülergin)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (İBB Esatpaşa)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Trabzonspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

Kaynak: AA / Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Petrol Ofisi Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Spor Haberler

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