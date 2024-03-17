Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 3-1
Fatih Vatanspor-Hakkarigücü: 2-4
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-2
Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor: 3-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 7-0
Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 4-3
Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 3-1
ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1